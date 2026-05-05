Un classique d'Osho qui bouscule nos habitudes pour nous pousser à trouver la liberté. "La liberté signifie la capacité de dire "oui" lorsque le "oui" est nécessaire, de dire "non" lorsque le "non" est nécessaire et de rester parfois silencieux lorsqu'il n'y a rien à dire. Il y a liberté lorsque ces trois conditions sont réunies". Ce livre est une véritable clé pour sortir des automatismes qui nous enferment. Avec son style direct, vivant et parfois provocateur, Osho nous guide sur les chemins de la liberté en abordant des thèmes universels : le destin, la responsabilité ou encore la question de Dieu. A travers de nombreuses anecdotes et paraboles qui marquent l'esprit, il nous apprend à être libre sans tristesse, sans peur et à savourer la vie avec la légèreté d'un enfant.