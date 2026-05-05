Enigmes in English 4e-3e

Un cahier d'exercices en anglais pour apprendre en s'amusant. Il permet aux élèves de 4e et de 3e d'améliorer leur niveau de langue à travers 5 enquêtes thématiques. Conforme au programme ! Mène l'enquête et apprends l'anglais en t'amusant ! Un cahier d'énigmes pour mobiliser ses connaissances, consolider sa compréhension de l'écrit et enrichir son vocabulaire ! Plonge dans l'univers de 5 énigmes, collecte des indices au fil des énigmes et trouve la solution ! Mieux qu'un cahier de vacances, ce carnet d'enquêtes est un véritable allié pour réviser l'anglais. Tu y trouveras : - 5 enquêtes, conçues par une enseignante, inspirées des grands thèmes du programme scolaire : Irlande, exploration, art, personnages historiques féminins, migration, - Un parcours progressif du français vers l'anglais grâce à des récits immersifs, - 70 énigmes en anglais à résoudre pour collecter des indices, - Des rappels de cours pour consolider ses apprentissages. - Les énigmes audio à écouter en français et en anglais à l'aide d'un QR code - Des exercices ludiques - Des rappels de cours - Conforme au progamme Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage