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#Roman étranger

Les mensonges de nos mères

Hannah Beckerman

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En apparence, c'est un tragique mais banal accident : Isla, 17 ans, est tuée par un chauffard qui prend la fuite. Mais Abby, sa mère, ne peut pas supporter que le coupable soit en liberté alors qu'il a fauché sa fille à l'aube d'une vie pleine de promesses. Alors, elle commence à chercher pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et peu à peu, elle découvre que sous des allures de fille parfaite et de bonne élève à l'école, Isla dissimulait bien des secrets... Et s'ils avaient poussé quelqu'un à l'assassiner ? Au fur et à mesure, les recherches d'Abby déclenchent des événements qui auront des conséquences irréparables. Dans les maisons voisines, les familles se déchirent : les mères, les maris et les fils ont tous quelque chose à cacher qui pourrait avoir un lien avec la mort d'Isla. Et il est déjà trop tard : la vérité va éclater et risque de tout dévaster...

Par Hannah Beckerman
Chez City Editions

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Auteur

Hannah Beckerman

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les mensonges de nos mères

Hannah Beckerman

Paru le 01/04/2026

416 pages

City Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782824625812
9782824625812
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