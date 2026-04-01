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#Roman étranger

Les chats au coeur d'ambre

Nilanjana Roy

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Dans un quartier du vieux Delhi, en Inde, une petite tribu de chats règne depuis des temps immémoriaux sur un labyrinthe de ruelles. Libres et indomptables, les Sauvages ne craignent personne et sont intrépides et courageux, regardant leur destin en face en toutes circonstances. Il y a Miao, une vieille siamoise pleine de sagesse ; Hulo, le grand guerrier ; Beraal, la reine élégante ; Patte-Gauche, le jeune chat à la curiosité sans limites qui se met toujours dans le pétrin... Mais un jour, Mara, un chaton aux yeux verts débarque dans le clan. Et selon les légendes félines, son arrivée est le présage d'événements qui menacent de bouleverser tout ce qui leur est cher... A travers les aventures d'une tribu de chats des rues, ce roman raconte des histoires universelles : l'amitié, la haine, l'espoir, la solidarité, mais aussi le droit de chaque être à vivre librement. Un chef d'oeuvre empreint d'une extraordinaire humanité.

Par Nilanjana Roy
Chez City Editions

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Auteur

Nilanjana Roy

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les chats au coeur d'ambre

Nilanjana Roy

Paru le 08/04/2026

416 pages

City Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782824625805
9782824625805
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