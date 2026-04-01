Les chats au coeur d'ambre

Dans un quartier du vieux Delhi, en Inde, une petite tribu de chats règne depuis des temps immémoriaux sur un labyrinthe de ruelles. Libres et indomptables, les Sauvages ne craignent personne et sont intrépides et courageux, regardant leur destin en face en toutes circonstances. Il y a Miao, une vieille siamoise pleine de sagesse ; Hulo, le grand guerrier ; Beraal, la reine élégante ; Patte-Gauche, le jeune chat à la curiosité sans limites qui se met toujours dans le pétrin... Mais un jour, Mara, un chaton aux yeux verts débarque dans le clan. Et selon les légendes félines, son arrivée est le présage d'événements qui menacent de bouleverser tout ce qui leur est cher... A travers les aventures d'une tribu de chats des rues, ce roman raconte des histoires universelles : l'amitié, la haine, l'espoir, la solidarité, mais aussi le droit de chaque être à vivre librement. Un chef d'oeuvre empreint d'une extraordinaire humanité.