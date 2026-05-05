Français CE2 Mon prof à la maison

Un cahier d'exercices de français à destination des élèves de CE2 pour réviser l'ensemble du programme à la maison. Un outil essentiel pour consolider les notions-clés du programme de français ! Conçu par des enseignants, ce cahier d'exercices offre un support complet pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe, et réviser l'ensemble du programme de français à la maison. Pour chaque leçon, un "professeur particulier" accompagne l'enfant et lui prodigue conseils et astuces afin d'assurer sa réussite. En fin d'ouvrage, des pages de mémo offrent un appui supplémentaire pour l'aider à renforcer ses compétences et retenir les points d'orthographe, de grammaire et de conjugaison indispensables à la maîtrise de la langue française.