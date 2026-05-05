Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Français CE2 Mon prof à la maison

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cahier d'exercices de français à destination des élèves de CE2 pour réviser l'ensemble du programme à la maison. Un outil essentiel pour consolider les notions-clés du programme de français ! Conçu par des enseignants, ce cahier d'exercices offre un support complet pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe, et réviser l'ensemble du programme de français à la maison. Pour chaque leçon, un "professeur particulier" accompagne l'enfant et lui prodigue conseils et astuces afin d'assurer sa réussite. En fin d'ouvrage, des pages de mémo offrent un appui supplémentaire pour l'aider à renforcer ses compétences et retenir les points d'orthographe, de grammaire et de conjugaison indispensables à la maîtrise de la langue française.

Par Collectif
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Collectif

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Français CE2 Mon prof à la maison par Collectif

Commenter ce livre

 

Français CE2 Mon prof à la maison

Collectif

Paru le 21/05/2026

64 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820819307
9782820819307
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.