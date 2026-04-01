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L'arcane de l'Eclipse

Rei Toma

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Les demi-humains sont des êtres rares, mi-bêtes mi-humains. Ils sont opprimés et dominés par les humains. Rangetsu, une demi-humaine se faisant passer pour un homme, pénètre dans le palais impérial en tant qu'animal-serviteur de Tenyô, le quatrième prince. Son but : venger son frère en assassinant Tenyô... son ennemi. Cependant, le prince n'est pas tel que Rangetsu l'imaginait... Une bête magnifique défie le monde et une nouvelle épopée fantastique commence ! - Résumé non contractuel -

Par Rei Toma
Chez Kazé Editions

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Auteur

Rei Toma

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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L'arcane de l'Eclipse

Rei Toma trad. Sonia Verschueren

Paru le 01/04/2026

164 pages

Kazé Editions

7,15 €

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Scannez le code barre 9782820354402
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