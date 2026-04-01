L'arcane de l'Eclipse

Les demi-humains sont des êtres rares, mi-bêtes mi-humains. Ils sont opprimés et dominés par les humains. Rangetsu, une demi-humaine se faisant passer pour un homme, pénètre dans le palais impérial en tant qu'animal-serviteur de Tenyô, le quatrième prince. Son but : venger son frère en assassinant Tenyô... son ennemi. Cependant, le prince n'est pas tel que Rangetsu l'imaginait... Une bête magnifique défie le monde et une nouvelle épopée fantastique commence ! - Résumé non contractuel -