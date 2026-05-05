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#Roman francophone

Fragile apparence

Julie Haroun

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Adrian Caruso se distingue des autres hommes. Charismatique, sûr de lui, il maîtrise l'art de séduire sans jamais s'attacher. Escort boy à l'allure parfaite, derrière ses regards énigmatiques, il cache pourtant des failles qu'il ne laisse le loisir d'entrevoir à personne. Son monde est fait de luxe, de jeux de rôle et de faux-semblants... jusqu'au jour où il croise une jeune femme qui bouleverse ses certitudes. Ruby n'a rien d'extravagant. Réservée, maladroite, elle préfère se fondre dans la foule plutôt que briller sous les projecteurs. Mais derrière ses lunettes et ses vêtements trop amples se cache une authenticité désarmante, une fragilité mêlée de force qui attire malgré elle. Lorsque leurs chemins se rencontrent, c'est un choc. Entre attirance et résistance, masques et vérités, Adrian et Ruby se retrouvent entraînés dans un jeu dangereux où les émotions deviennent leur plus grand risque. Et si, derrière les apparences, se cachait la seule histoire capable de briser leurs défenses ?

Par Julie Haroun
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Julie Haroun

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Romance sexy

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Fragile apparence

Julie Haroun

Paru le 05/05/2026

326 pages

Editions Sharon Kena

20,00 €

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