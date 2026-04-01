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La république épuisée

Jérôme Fehrenbach

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Cet essai propose de manière un regard chrétien sur la crise institutionnelle dans laquelle la France est plongée, qui est à la fois une crise morale et une crise des mécanismes de fonctionnement de la sphère publique. Cette crise profonde révèle la nudité de l'idée républicaine et l'état de dévastation du pacte social qui devrait en être le sous-jacent. La République s'est elle-même vidée de sens, tout en continuant à imposer l'obéissance et à entretenir une forme de culte implicite exigeant, exclusif. Une seule vérité éclate : après 150 ans d'existence quasi stable (1875-2025), la République a un seul véritable acquis, la sécularisation totale de la société et des esprits. La laïcité est la seule épine dorsale acceptée dans l'espace républicain. Le recul de la morale chrétienne qui en résulte dérobe à la République le socle culturel et moral sur lequel elle s'appuie. Cet essai invite à une reconstruction de l'espace politique sur la base de valeurs nécessaires au vivre-ensemble, en particulier la fraternité et la gratuité du don de soi. Inspecteur général des finances, haut fonctionnaire, historien sur la période 1600-1945, ancien membre de cabinets ministériels, Jérôme Fehrenbach est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Von Galen, Un évêque contre Hitler (Cerf, 2018), Jenny Marx, la tentation bourgeoise (Passés Composés, 2021), Wilhelm von Ketteler - L'Eglise devant l'Etat (Cerf, 2025).

Par Jérôme Fehrenbach
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Jérôme Fehrenbach

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Histoire des idées politiques

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La république épuisée

Jérôme Fehrenbach

Paru le 01/04/2026

Editions du Toucan

17,90 €

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Scannez le code barre 9782810013357
9782810013357
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