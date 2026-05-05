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La psychologie des champions

Anthony Mette

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Qu'est-ce qui distingue vraiment les champions des autres athlètes ? Le talent ? Le travail ? Une force mentale hors norme ? Depuis plus de quinze ans, Anthony Mette accompagne des sportifs de haut niveau. De ses entretiens, une question revient sans cesse : les champions possèdent-ils réellement un mental différent ? Que vous soyez coach, entraîneur, recruteur ou parent d'un jeune sportif, ce livre vous apporte les clés pour identifier un leader ou un champion en devenir et l'accompagner. Il décrypte les mécanismes psychologiques de la performance, présente les différents profils de sportifs et montre comment exploiter leur potentiel tout en dépassant leurs blocages. Comment déceler un "champion" ? L'auteur vous livre : - des pistes pour cerner un potentiel, - des conseils pour recruter un champion, - des récits de terrain, - des analyses psychologiques, - des réflexions sur la nature même du succès. La performance, c'est pouvoir s'appuyer sur les qualités, les fragilités et les paradoxes de chacun pour atteindre les sommets. Car derrière chaque médaille se cache une réalité plus complexe : celle d'hommes et de femmes animés par une même obsession - la quête du geste parfait.

Par Anthony Mette
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Anthony Mette

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Technique et entraînement

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La psychologie des champions

Anthony Mette

Paru le 05/05/2026

206 pages

De Boeck supérieur

18,90 €

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