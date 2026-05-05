Objectif Mars

Si Mars a nourri la littérature de science-fiction pendant Ides décennies, sa surface est dorénavant mieux connue que celle de la Terre sous bien des aspects, grâce aux nombreux satellites et robots voyageurs qui l'explorent depuis plus de cinquante ans. Les fantasmes qu'elle inspire aujourd'hui sont ceux de néocolonialistes prêts à envoyer des humains à la mort pour assouvir leurs besoins de domination, alors que les développements de la robotique et de l'intelligence artificielle permettent d'envisager pour demain de nouvelles missions scientifiques encore plus fantastiques et performantes ! Cet ouvrage, richement illustré, destiné à tous les passionnés d'exploration spatiale, d'astronomie et de planétologie, se positionne entre la fascination scientifique et le respect duce monde encore étrange. Car in fine, étudier Mars, c'est également découvrir les archives perdues de notre planète pour mieux la comprendre et pour la protéger !