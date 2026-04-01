Peintre, dessinateur, sculpteur, graveur et décorateur, Henri Matisse est l'un des artistes majeurs du XXe siècle, non seulement par l'ampleur de son oeuvre mais aussi par sa capacité à réinventer sans cesse la peinture. Tout au long de sa vie, il travaille sans relâche, laissant près de quinze mille oeuvres, nourries d'observation et d'expérimentation. Désireux de s'émanciper de l'enseignement académique, Matisse découvre Cezanne, Van Gogh et Gauguin, qui lui ouvrent de nouvelles voies, notamment l'intensification de la couleur, la simplification des formes et la libération de la composition. En 1905, ces explorations conduisent à une véritable révolution picturale, le fauvisme, dont Matisse devient le principal chef de file. La couleur s'impose alors comme le coeur de son art. Il ne s'agit plus désormais d'imiter la nature, mais de trouver une autre façon de peindre le réel et d'organiser l'espace. Voyageur passionné, il découvre, lors de ses séjours en Afrique du Nord, en Méditerranée, en Italie ou encore en Polynésie, des lumières, des motifs et des atmosphères qui nourrissent son inspiration et donnent lieu à de grandes compositions décoratives, véritables laboratoires picturaux où la couleur structure et rythme l'espace. Dans les dernières années de sa vie, malgré la maladie, Matisse invente un nouveau langage plastique, la gouache découpée, une manière de "dessiner avec des ciseaux" , ultime synthèse de sa recherche. Mais c'est à la chapelle du Rosaire, à Vence, qu'il trouve l'accomplissement ultime de toute sa créativité, livrant une oeuvre totale où couleur, lumière et spiritualité s'unissent. Publié en accompagnement de l'exposition immersive Matisse, la symphonie des couleurs, cet ouvrage invite à comprendre l'oeuvre et le processus de création d'un artiste qui a profondément transformé notre manière de voir et de penser l'art.