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#Roman francophone

Un été sans fin

Joseph d' Anvers

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Quand Paul Sinner se réveille dans un hôtel sur l'île paradisiaque de Perasma, en Grèce, il ne se souvient de rien. Un accident de voiture l'a rendu amnésique. Au fil d'un été qui semble ne jamais finir, il tente de rassembler les fragments de sa vie passée. Mais l'île et ses habitants cachent bien plus de secrets qu'il ne l'imagine. Persuadé qu'il peut abandonner ce qu'il a été pour devenir un autre, Paul Sinner découvre peu à peu que certaines vies ne se réécrivent pas sans conséquences. Dans ce roman à suspense, aussi sensuel que troublant, Joseph d'Anvers met en scène un homme pris au piège de sa propre disparition. Chanteur, compositeur, parolier, scénariste, Joseph d'Anvers est un artiste aux multiples vies. Il a publié plusieurs ouvrages marquants, dont Juste une balle perdue et Un garçon ordinaire. Un été sans fin est son quatrième roman.

Par Joseph d' Anvers
Chez Rivages

|

Auteur

Joseph d' Anvers

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

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Un été sans fin

Joseph d' Anvers

Paru le 01/04/2026

204 pages

Rivages

20,00 €

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Scannez le code barre 9782743670016
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