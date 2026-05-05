Destiné à tous les candidats au concours externe et au concours interne de sous-officier de gendarmerie, cet ouvrage offre un entraînement intensif aux épreuves écrites du concours. Unique en son genre, ce livre propose des sujets-types de concours totalement inédits, accompagnés de corrigés détaillés, pour vous préparer efficacement aux épreuves écrites de : - composition de culture générale, - connaissances professionnelles. La présentation des épreuves et un rappel des éléments indispensables de méthodologie viennent compléter les sujets d'entraînement pour une préparation optimale.