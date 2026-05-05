Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Sous-officier de gendarmerie

Marc Dalens, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Destiné à tous les candidats au concours externe et au concours interne de sous-officier de gendarmerie, cet ouvrage offre un entraînement intensif aux épreuves écrites du concours. Unique en son genre, ce livre propose des sujets-types de concours totalement inédits, accompagnés de corrigés détaillés, pour vous préparer efficacement aux épreuves écrites de : - composition de culture générale, - connaissances professionnelles. La présentation des épreuves et un rappel des éléments indispensables de méthodologie viennent compléter les sujets d'entraînement pour une préparation optimale.

Par Marc Dalens, Xxx
Chez Studyrama

|

Auteur

Marc Dalens, Xxx

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous-officier de gendarmerie par Marc Dalens, Xxx

Commenter ce livre

 

Sous-officier de gendarmerie

Marc Dalens, Xxx

Paru le 05/05/2026

192 pages

Studyrama

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759059782
9782759059782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.