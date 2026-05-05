100 fiches pour comprendre la fiscalité

Cet ouvrage propose 100 fiches claires et structurées pour maîtriser les principaux mécanismes de la fiscalité des entreprises et des particuliers : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, régimes d'imposition et obligations déclaratives. Chaque fiche met en évidence les aspects pratiques ainsi que les enjeux fiscaux afin de faciliter la compréhension et l'application des règles dans un contexte professionnel. L'ouvrage propose également des exercices d'application accompagnés de corrigés détaillés, permettant de vérifier ses acquis et de s'entraîner efficacement. Grâce à des explications synthétiques et des exemples concrets, les connaissances sont directement mobilisables. Conçu pour les étudiants en BTS (comptabilité-gestion, gestion de la PME), BUT (GEA), DCG, écoles de commerce ou licence, ce livre constitue également une ressource précieuse pour les enseignants, les professionnels, les entrepreneurs et les autodidactes. Ces 100 fiches ont pour objectif d'accompagner les lecteurs dans leur apprentissage, leurs révisions ou leur perfectionnement. Elles visent également à rendre la fiscalité plus accessible et à en faciliter la maîtrise.