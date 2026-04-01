Marken et Maron sont des Raiders, autrement dit : les meilleurs guerriers du royaume ! Marken et Maron, deux frères inséparables, vivent dans un monde dirigé par une famille royale corrompue et habité d'innombrables dangers fantastiques. Ils survivent en pillant des donjons gardés par d'infâmes créatures et font partie d'un ordre d'aventuriers d'élite : les Raiders. Mais au moment où Marken décide de déposer les armes et de mettre un terme à sa vie de guerrier, Maron, lui, a d'autres projets. Des trésors maudits, deux frères guerriers et une tyrannie à bout de souffle, que faut-il de plus pour ébranler un monde tout entier ?