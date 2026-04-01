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Raiders

Daniel Freedman, Crom

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Marken et Maron sont des Raiders, autrement dit : les meilleurs guerriers du royaume ! Marken et Maron, deux frères inséparables, vivent dans un monde dirigé par une famille royale corrompue et habité d'innombrables dangers fantastiques. Ils survivent en pillant des donjons gardés par d'infâmes créatures et font partie d'un ordre d'aventuriers d'élite : les Raiders. Mais au moment où Marken décide de déposer les armes et de mettre un terme à sa vie de guerrier, Maron, lui, a d'autres projets. Des trésors maudits, deux frères guerriers et une tyrannie à bout de souffle, que faut-il de plus pour ébranler un monde tout entier ?

Par Daniel Freedman, Crom
Chez Les Humanoïdes Associés

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Auteur

Daniel Freedman, Crom

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Fantastique

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Raiders

Daniel Freedman, Crom trad. Adrien Técher

Paru le 01/04/2026

108 pages

Les Humanoïdes Associés

19,95 €

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Scannez le code barre 9782731644531
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