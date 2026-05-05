"Pour l'amour du vent" est un texte profondément singulier : un long mouvement adressé aux enfants -les siens, mais aussi ceux de toutes les générations à venir -pour leur transmettre, avant qu'il ne soit trop tard, ce que l'autrice a compris du monde, de la violence et de la possibilité d'une autre voie. Le livre se structure autour de "lois" numérotées -loi d'unité, loi de solidarité, loi de liberté, loi d'égalité, etc. -qui rappellent les grands commandements spirituels, mais relus à la lumière de l'histoire humaine. Chacune de ces lois est suivie d'une "arme" qui la détruit : propagande, colonisation, idolâtrie, humiliation, conversion forcée, exploitation, faux témoignages. Dans ce face-à-face entre une loi du vivant et son arme de destruction, le texte déplie les mécanismes de la haine : comment on divise, comment on dresse les uns contre les autres, comment on fabrique des boucs émissaires, comment on formate les consciences par la peur, la culpabilité, la honte, le rêve d'appartenir au "monde d'en haut" . De la conquête coloniale aux génocides, des camps de la mort aux manipulations médiatiques, des extrémismes religieux au star-system, de la surconsommation à la fascination pour le transhumanisme, "Pour l'amour du vent" offre une véritable généalogie des fractures contemporaines. Il montre comment les traumatismes collectifs, les dominations économiques et les addictions au pouvoir ont éloigné l'humanité de l'unité du vivant. Mais le coeur du livre n'est pas seulement critique. "Pour l'amour du vent" cherche, pour chaque loi, à rouvrir un passage : réhabiliter l'unité, la fraternité, la solidarité, la liberté intérieure, la beauté et la responsabilité comme forces de guérison. L'auteur rappelle que l'être humain ne peut se substituer aux forces secrètes de la nature : il en fait partie. Dieu, l'univers, le vivant ne sont plus des principes extérieurs, mais une énergie d'unité qui traverse tout -à condition de ne pas les instrumentaliser. Par une écriture imagée, parfois visionnaire, où la Beauté, la Haine, la Lune, le Soleil ou le Vent deviennent des figures symboliques, le livre invite à un travail intérieur exigeant : sortir de la passivité, cesser de déléguer sa conscience à des idoles (argent, célébrité, pouvoir, dogmes), retrouver le courage de la lucidité et de la douceur. "Pour l'amour du vent" est ainsi à la fois un manifeste, un conte adressé, un outil de réflexion et un appel à la responsabilité personnelle : "il n'y a ni Messie, ni religion, ni même Dieu qui puissent sauver l'espèce humaine, parce que chacun est responsable de sa propre vie sur terre" . Passionnée de psychologie, Lynda Bismuthobserve l'image et ses émotions depuis sa plus tendre enfance. Après avoir étudié la mésestime à travers la projection d'un miroir, la haine de soi s'est présentée à elle comme une évidence à traiter. Ce sujet l'a fait passer d'observatrice assidue à chercheuse passionnée. Une vie à raisonner en solitaire, c'est finalement long, pensa-t-elle ! Sexagénaire, elle ose enfin sortir de sa bulle d'autodidacte pour partager ses enquêtes et ses raisonnements sur la psychologie humaine sous l'angle de l'image et ce qui émane d'elle.