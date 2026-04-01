La responsabilité géopolitique de l'entreprise

INTRODUCTION PARTIE I- ETUDES GENERALES TITRE I- L'ENTREPRISE ET LA "GUERRE ECONOMIQUE" CHAPITRE I- ENTREPRISE ET RISQUE "SOUVERAINETE" CHAPITRE II- ENTREPRISE ET RISQUE "INFORMATIONNEL" TITRE II- L'ENTREPRISE EN "ZONE DE CONFLIT" CHAPITRE I- ENTREPRISE ET RISQUE "CONFORMITE" CHAPITRE II- ENTREPRISE ET RISQUE "RESPONSABILITE" PARTIE II- ETUDES PARTICULIERES TITRE I- ETUDES THEMATIQUES THEME N°1- VERS UN CFIUS EUROPEEN ? THEME N°2- SUR UNE PRETENDUE LOI DE BLOCAGE THEME N°3- LE RISQUE "CYBER" : MENACE GEOPOLITIQUE SUR L'ENTREPRISE THEME N°4- L'EXPORTATION DE BIENS "SENSIBLES" THEME N°5- LOI "SAPIN II" : LE BOUCLIER DE LA CONFORMITE TITRE II- ETUDES DE CAS CAS N°1- SUEZ ET LA SOUVERAINETE EGYPTIENNE CAS N°2- L'AFFAIRE FRUEHAUF : L'INTERET SOCIAL AU COEUR DE LA GEOPOLITIQUE CAS N°3- VALEO, MICHELIN : LE "BUREAU DES LEGENDES" CAS N°4- LAFARGE : DES CRIMES EN SYRIE ? CAS N°5- LES ONG, CES CELEBRES INCONNUES
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