Début 1906, la jeune Ernestine grandit entre la vie paisible du hameau familial et la tension croissante qui ébranle le village. Le 9 décembre 1905, le vote de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, déclenche le processus d'inventaires des biens des églises. Au coeur des campagnes, comme ici en Mayenne, cette annonce, ordonnée par la République, divise les habitants, ranime des haines anciennes et déclenche des affrontements où se mêlent la peur, les préjugés mais aussi des espoirs d'émancipation. A travers le regard lucide d'Ernestine, Inventaires fait entendre la voix de celles et ceux qui cherchent à préserver le lien entre les êtres et refusent obstinément la violence. Porté par une écriture sensible, ce roman plonge dans les réalités sociales et les fractures de la Belle Epoque, révélant des destinées singulières, des amitiés fragiles, et questionnant la force du vivre-ensemble dans une France à l'aube des bouleversements du XXème siècle. Un récit puissant, ancré dans la tradition des romans engagés.