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Le scarabée volant

Marie Treibert

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"Depuis l'enfance, ce scarabée me protège, à sa manière. Il catalyse l'appel de la forêt, il aiguise ma curiosité, m'oblige à changer d'échelle, à regarder le vivant de plus près, plus bas, plus lentement. [...] Il s'est inscrit en moi, jusque sous ma peau. Comme une armure discrète." Très tôt, Marie Treibert comprend que les insectes, à qui elle voue une passion, n'ont pas bonne réputation. Pourtant ils ont plusieurs vies, ils connaissent des métamorphoses que l'autrice nous raconte pour nous apprendre à mieux voir, et à nous interroger sur nos propres mues.

Par Marie Treibert
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Marie Treibert

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Sciences de la vie

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Le scarabée volant

Marie Treibert

Paru le 01/04/2026

232 pages

Jean-Claude Lattès

19,00 €

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Scannez le code barre 9782709676410
9782709676410
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