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#Roman francophone

Mort à ma place

Jack Boland

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Sur fond de guerre d'Algérie, d'Jack subit les affronts d'un lieutenant sadique. Il n'a qu'une seule idée en tête, le tuer et venger la mort de son copain Michel, ainsi que les tortures appliquées sur les prisonniers, et crimes gratuits... Jack est un simple soldat muté mitrailleur et démineur dans un petit village de l'Algérois, protégé par la troupe. Le lieutenant Kobert lui ordonne de tirer sur des Arabes innocents se tenant sur un souk en plein air, après qu'un soldat fut blessé par un rebelle. D'Jack refuse et met Kobert en furie. Un jour où ce démineur est bloqué à l'infirmerie, suite à une sévère fièvre de paludisme, le lieutenant désigne un autre soldat pour neutraliser un engin qui bloque son convoi. Le malheureux est tué par l'explosion de cette mine à laquelle il avait dit ne rien connaître du fonctionnement. On remontera son corps enroulé dans des toiles, et le placera dans la chambre voisine de Jack. Lors d'un fort accès de fièvre, Jack défera les linges recouvrant le mort et découvrira qu'il s'agit de son meilleur copain Michel. Alors, décidé de le venger et de le punir des tortures infligées aux prisonniers et aux innocents rencontrés et abattus pour son plaisir lors d'opérations, un projet de meurtre s'organise dans la tête de Jack...

Par Jack Boland
Chez La Trace

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Auteur

Jack Boland

Editeur

La Trace

Genre

Littérature française

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Mort à ma place

Jack Boland

Paru le 21/05/2026

314 pages

La Trace

22,00 €

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