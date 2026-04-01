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#Roman étranger

Retour au Tangerinn

Emanuela Anechoum

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"Le Tangerinn te permettait de recréer l'atmosphère du foyer que tu avais perdu, tu essayais d'en reproduire les parfums." Dans son village au Maroc, Omar rêve d'ailleurs. Le jeune sportif talentueux se croit destiné à un grand avenir et décide de prendre le large. Mais lorsqu'il arrive à Tanger, une rencontre bouleverse sa vie, l'embarquant pour un voyage qui sera peut-être sans retour. Des décennies plus tard, Mina, sa fille, fuit sa petite bourgade mafieuse en Italie où la vie est suffocante. Installée à Londres, elle découvre les contradictions d'une ville pleine de promesses. Après la mort soudaine de son père, elle retourne au Tangerinn, son café de plage fréquenté par des immigrés de plus en plus nombreux à arriver sur cette côte italienne. Ce sera le moment pour Mina de confronter la trajectoire d'Omar avec la sienne. Entre l'Angleterre, le Maroc et l'Italie, ce premier roman ambitieux nous entraîne dans un périple à la recherche d'un lieu à soi où se croisent les histoires dont on hérite et celles qu'on rêve ardemment d'écrire.

Par Emanuela Anechoum
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Emanuela Anechoum

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Italienne

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Retour au Tangerinn

Emanuela Anechoum trad. Romane Lafore

Paru le 01/04/2026

312 pages

Calmann-Lévy

21,90 €

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Scannez le code barre 9782702192771
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