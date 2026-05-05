Les Grandes Marques de Franche-Comté

Nombreuses illustrations ; Un livre pratique avec des cartes pour situer et une frise chronologique des principales dates par marque et entreprise ; Prix attractif L'identité d'un territoire, d'une région, se définit notamment par l'histoire de son développement, de son activité économique, par la renommée de ses entreprises, des marques et des produits d'ici, qu'elles exportent ailleurs. Grâce à ses ressources naturelles, à des savoir-faire spécifiques, mais aussi à une intelligence et une force collective, de nombreuses marques franc-comtoises ont prospéré, dans tous les secteurs d'activité, de l'artisanat d'art (horlogerie, bijouterie...) au service, en passant par l'industrie, bien évidemment, qu'elle soit automobile ou agroalimentaire. En un siècle et demi, de nombreuses entreprises ont fait rayonner la Franche-Comté en France et dans le monde. La Vache qui rit, Peugeot, Lip, Vuitton, Cristel, les pipes Chacom, Smoby, Alstom, Jouef... Autant d'entreprises d'hier et d'aujourd'hui, des marques et des produits qui ont traversé les années et les générations.