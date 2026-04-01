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Etre plus qu'une mère

Emilie Briand

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Devenir mère bouleverse tout. Et à force de tout donner, certaines ont fini par s'oublier, s'effacer. Derrière l'amour immense, vous êtes des millions de femmes à vivre en silence une perte de repères, parfois d'identité. Vous vous sentez peu à peu disparaître, jusqu'à vous dire : "Je ne suis plus qu'une mère" . Ce qui faisait sens avant - votre travail, vos élans, vos passions - semble s'effacer derrière les exigences du quotidien. Le droit de désirer autre chose que la maternité devient culpabilisant, presque interdit. Le temps pour vous se raréfie. Et si donner la vie ne signifiait pas s'effacer ? Et si la maternité pouvait, au contraire, devenir un lieu de renaissance et d'affirmation de soi ? Dans ce livre intime et engagé, Emilie Briand, thérapeute spécialisée dans les transformations identitaires, met des mots sur l'effacement maternel et sur ce qu'il coûte aux femmes. Elle propose un chemin de reconnexion à soi en huit étapes pour retrouver son identité, clarifier ses besoins et réhabiliter ses désirs. Un livre soutenant et libérateur pour celles qui aiment profondément leurs enfants mais refusent de disparaître derrière leur rôle de mère.

Par Emilie Briand
Chez Marabout

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Auteur

Emilie Briand

Editeur

Marabout

Genre

Grossesse et maternité

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Etre plus qu'une mère

Emilie Briand

Paru le 01/04/2026

224 pages

Marabout

17,90 €

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Scannez le code barre 9782501200233
9782501200233
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