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Abdominaux, arrêtez le massacre !

Bernadette de Gasquet, Gasquet bernadette De

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Faire des abdominaux peut-il être dangereux ? Oui ! Les exercices d'abdominaux classiques sont néfastes pour le dos, accélèrent les descentes d'organes et peuvent induire une incontinence. De plus, ils ne font pas le ventre plat... A sa sortie en 2003, ce livre faisait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, un médecin osait remettre en cause la pratique des abdominaux classiques et des crunchs, alors enseignés partout comme un passage obligé. Depuis, il est devenu une référence, plébiscitée par de nombreux professionnels de santé et du sport. Dans cette mise à jour enrichie, Bernadette de Gasquet donne des éléments de compréhension sur les abdominaux - à quoi servent les abdominaux ? comment travaillent-ils ? Elle donne sa méthode pour "faire des abdos" tout en préservant son dos et son périnée, et tonifier sa silhouette sans peiner, et propose des exercices variés et de différents niveaux (accessible, difficile, athlétique). Gainage, diastasis, périnée... Bernadette de Gasquet propose ici une version totalement mise à jour et traite également de cas particuliers, comme la maternité, la ménopause ou les suites opératoires. Rejoignez les 300 000 lecteurs qui ont transformé leur manière de comprendre et de pratiquer les abdominaux.

Par Bernadette de Gasquet, Gasquet bernadette De
Chez Marabout

|

Auteur

Bernadette de Gasquet, Gasquet bernadette De

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Abdominaux, arrêtez le massacre !

Bernadette de Gasquet, Gasquet bernadette De

Paru le 08/04/2026

224 pages

Marabout

12,90 €

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