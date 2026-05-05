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#Roman francophone

On n'écrit pas sur le bonheur

Camille Anseaume

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"Il n'existe pas de mot en français pour décrire la conscience aiguë de créer des souvenirs, des jours heureux. Ca donne au moment une beauté particulière. C'est une mélancolie joyeuse et prématurée : enfin, un présent sans nuage, enfin, bientôt, un passé sans regrets". Quand on lui propose d'écrire sur son paradis perdu, Camille Anseaume pense d'abord à l'île de rêve où elle a fêté ses quarante ans, avant de réaliser que son paradis perdu se trouve à Rouen, en Normandie, sa ville natale. Après dix ans d'exil en région parisienne, elle vient de s'y installer à nouveau, avec mari et enfants cette fois. Mais elle n'a plus d'inspiration. Car c'est bien connu : on n'écrit pas sur le bonheur. Et si les paradis perdus n'étaient finalement pas faits pour être retrouvés ? A travers ce récit plein d'humour, de tendresse et d'ironie, Camille Anseaume nous livre une réflexion sensible et piquante sur l'écriture, le bonheur, et la manière dont on se réapproprie les territoires de son enfance.

Par Camille Anseaume
Chez Charleston éditions

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Auteur

Camille Anseaume

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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On n'écrit pas sur le bonheur

Camille Anseaume

Paru le 05/05/2026

205 pages

Charleston éditions

17,90 €

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