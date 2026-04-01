Les armes de l'impérialisme européen

L'Europe double ses dépenses militaires et se rapproche des Etats-Unis ; un réarmement colossal est en cours, et il atteint le seuil inédit de l'européisation de la dissuasion nucléaire, dont les conséquences sur les rapports entre les puissances restent encore à mesurer. Les contradictions économiques, politiques et stratégiques qu'engendrera ce processus de réarmement seront "si fortes et si nombreuses" qu'elles rendront possible la bataille politique révolutionnaire au coeur de la vieille Europe, à condition d'être capable de les analyser et de les utiliser. Ce sont les profonds bouleversements tectoniques du dernier quart de siècle qui ont provoqué l'accumulation des tensions à l'origine du séisme actuel. Aujourd'hui, l'Union se trouve soudainement au-delà des décisions qu'elle était sur le point de prendre entre 1999 et 2003 : en effet, le ReArm Europe et le plan de 1 000 milliards d'euros décidé par Berlin franchissent le seuil qui avait été raté à l'époque. Les idéologies de l'européisme impérialiste sont en train de germer, dans toutes leurs variantes : de la mobilisation réarmiste explicite à l'expédient hypocrite consistant à soutenir la défense européenne mais pas les dépenses militaires, à travers la rhétorique d'une "Europe puissance de paix" ou celle de la sauvegarde des dépenses sociales. Aujourd'hui, on entend aussi que l'Europe doit se défendre pour ne pas devenir le maillon faible entre les nouveaux "trois empires", les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Plus que jamais, le slogan "ni Washington, ni Moscou, ni Pékin" serait une imposture : l'Europe est elle aussi un brigand impérialiste. L'ennemi est chez nous. La tâche à l'ordre du jour est l'opposition prolétarienne au réarmement de l'impérialisme européen et de tous les impérialismes.