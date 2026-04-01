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#Roman francophone

Le dernier clan

Eloi Audoin-Rouzeau

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40 000 ans avant notre ère. Yaretzi est le guetteur du clan des Mers. Du haut des falaises, afin qu'aucun danger ne les surprenne, il veille sur les siens. Son clan, comme à chaque printemps, s'apprête à rejoindre ses tribus soeurs pour honorer leurs morts, célébrer la nature et sceller des unions. Mais cette année, sur le chemin de la grotte aux Ancêtres, de mystérieuses traces apparaissent. Des signes que nul ne comprend. Yaretzi, qui ne pense qu'à revoir Ayasha, sa promise du clan de la Forêt, découvrira bientôt que ce monde qu'il croyait immuable est en danger. Le dernier clan met en scène un tournant dans l'histoire de l'humanité. A rebours des clichés, il célèbre un homme de Néandertal animiste, capable de sensibilité et de beauté, face à Sapiens, assoiffé de conquêtes. Et si l'on s'était trompé de "sauvage" ?

Par Eloi Audoin-Rouzeau
Chez La Tribu

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Auteur

Eloi Audoin-Rouzeau

Editeur

La Tribu

Genre

Préhistoire

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Le dernier clan

Eloi Audoin-Rouzeau

Paru le 01/04/2026

240 pages

La Tribu

19,50 €

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Scannez le code barre 9782487858602
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