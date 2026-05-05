Mes 24 plus beaux chants d'oiseaux du jardin en livre sonore

24 chants authentiques pour apprendre à écouter et reconnaître les oiseaux du jardin, grâce à un livre sonore relié avec des pages cartonnées avec tablette de 24 boutons, volume réglable et fiches pédagogiques illustrées pour découvrir chaque espèce. Exclusif : bouton On/Off pour économiser les piles et volume réglable. POINTS FORTS - LIVRE SONORE CHANTS D'OISEAUX - 24 chants d'oiseaux authentiques Livre sonore enfant avec 24 sons réalistes pour reconnaître et mémoriser les chants des oiseaux les plus emblématiques. - Volume réglable + interrupteur ON/OFF Tablette sonore premium avec boutons + / - pour ajuster le son et interrupteur ON/OFF pour préserver les piles et le confort auditif. - Livre cartonné relié, solide et durable Conception robuste, adaptée aux enfants dès 3 ans, idéale pour une utilisation répétée à la maison ou à l'école. - Illustrations élégantes et pédagogiques Chaque oiseau est présenté avec une jolie illustration et une fiche d'identité claire : nom, taille, chant, rôle dans la nature. - Un contenu éducatif et écologique Sensibilise les enfants à la biodiversité et à l'utilité des oiseaux (ex. régulation des parasites, équilibre des écosystèmes). - Idée cadeau nature & éveil Parfait pour les enfants curieux, les amoureux de la nature et les familles recherchant un livre sonore éducatif de qualité.