Aux yeux des Occidentaux, l'Inde convoque, depuis plusieurs siècles, un imaginaire fait de fantasmes : c'est le pays des mystérieux dieux de l'hindouisme, celui des maharadjas et des intrigues ourdies dans les palais. Plus concrètement, certaines de ses pratiques ancestrales comme le yoga et le bouddhisme inspirent des adeptes dans le monde entier. L'Inde fascine aussi par une organisation sociale qui lui est propre et par sa diversité. De la civilisation de l'Indus au IVe millénaire av. J. -C. à l'avènement de la plus grande démocratie du monde au XXe siècle, en passant par les immenses empires maurya, moghol et britannique, son histoire parcourt près de quarante siècles, dessinant ainsi une mosaïque de philosophies, de langues, de peuples et de religions. En remontant dans son histoire plurimillénaire, l'auteure façonne un portrait général de l'Inde permettant de mieux comprendre sa culture, sa société et les atouts qui font sa puissance aujourd'hui. L'enjeu principal est le même que celui de la devise européenne : unir dans la diversité.