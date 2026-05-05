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CPE

Mme la CPE, La cpe Mme

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Devenir CPE, prendre son premier poste, arriver dans un établissement que l'on ne connaît pas encore... ce sont des moments forts, qui peuvent être déstabilisants. On quitte peu à peu le statut d'étudiant ou de stagiaire pour entrer dans une réalité professionnelle exigeante et imprévisible. On arrive avec des convictions, des idéaux, et très vite, le terrain nous oblige à nous adapter et à apprendre autrement. Quand on débute comme CPE, tout va très vite. Il faut trouver sa place, apprendre à s'imposer, gérer des situations urgentes, répondre aux élèves, aux familles, aux collègues, tout en découvrant le fonctionnement de la vie scolaire. On se demande souvent si l'on fait "comme il faut" , si l'on est assez ferme, assez bienveillant, assez légitime. On se retrouve face à des choix difficiles, parfois seul, sans toujours oser poser ses questions : - Comment poser un cadre clair dès le début ? - Comment gérer une équipe d'AED quand on manque encore de confiance ? - Comment intervenir face à un conflit, une crise, une situation sensible ? - Quelle distance adopter avec les élèves, avec les familles, avec les collègues ? Ce livre est né de ces questions. Celles que beaucoup de CPE débutants se posent. Il ne donne pas de recettes miracles, mais des repères, des conseils concrets, des réflexions issues du terrain. Il parle de la prise de poste, de l'autorité éducative, de la relation avec les élèves et les familles, des doutes aussi, parce qu'ils font partie du métier. L'objectif n'est pas de former un CPE "parfait" , mais d'aider chacun à construire sa propre posture professionnelle, cohérente avec ses valeurs dans le cadre institutionnel, et humaine dans la relation éducative.

Par Mme la CPE, La cpe Mme
Chez Ellipses

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Auteur

Mme la CPE, La cpe Mme

Editeur

Ellipses

Genre

Orientation

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CPE

Mme la CPE, La cpe Mme

Paru le 05/05/2026

130 pages

Ellipses

16,00 €

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