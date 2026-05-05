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Cap sur le B.I.A.

Jean-Christophe Bonnefoy

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Ce livre est un outil indispensable pour tous ceux qui rêvent d'aviation. Que vous soyez élève, étudiant, enseignant ou simplement passionné d'aéronautique, ce livre est conçu pour vous accompagner dans la préparation du BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique). Au programme : - Météorologie. - Connaissance des aéronefs. - Aérodynamique et mécanique du vol. - Navigation, sécurité et réglementation. - Histoire de l'aviation et de l'espace. Grâce à des fiches synthétiques et complètes, ce manuel vous permet de progresser à votre rythme et de consolider vos acquis. Vous trouverez également un examen blanc (et son corrigé) afin de vous préparer dans les mêmes conditions que l'examen réel. Que vous visiez l'initiation ou l'enseignement, cet ouvrage vous guidera jusqu'à la réussite.

Par Jean-Christophe Bonnefoy
Chez Ellipses

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Auteur

Jean-Christophe Bonnefoy

Editeur

Ellipses

Genre

Ingénierie

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Cap sur le B.I.A.

Jean-Christophe Bonnefoy

Paru le 05/05/2026

370 pages

Ellipses

32,00 €

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