L'essentiel de l'économie monétaire

La monnaie occupe une place singulière dans la théorie économique : à la fois instrument des échanges, forme sociale de la valeur et principe d'organisation des économies modernes. Ce manuel propose une présentation claire et rigoureuse des grandes théories monétaires, en mettant en lumière les enjeux théoriques liés à l'intégration de la monnaie dans la théorie de la valeur. Il accorde une attention particulière à la "tradition monétaire ", aujourd'hui incarnée par les travaux de Jean Cartelier, et aux débats relatifs à la neutralité ou à l'activité de la monnaie dans l'économie. L'ouvrage revient également sur les controverses majeures autour de l'exogénéité et de l'endogénéité de l'offre de monnaie. Conçu comme un outil pédagogique structuré, il s'adresse aux étudiants de Licence et de Master en économie, aux candidats aux concours, ainsi qu'aux enseignants désireux de disposer d'un support synthétique et problématisé pour l'enseignement des théories monétaires.