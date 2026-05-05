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L'essentiel de l'économie monétaire

Nicolas Piluso

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La monnaie occupe une place singulière dans la théorie économique : à la fois instrument des échanges, forme sociale de la valeur et principe d'organisation des économies modernes. Ce manuel propose une présentation claire et rigoureuse des grandes théories monétaires, en mettant en lumière les enjeux théoriques liés à l'intégration de la monnaie dans la théorie de la valeur. Il accorde une attention particulière à la "tradition monétaire ", aujourd'hui incarnée par les travaux de Jean Cartelier, et aux débats relatifs à la neutralité ou à l'activité de la monnaie dans l'économie. L'ouvrage revient également sur les controverses majeures autour de l'exogénéité et de l'endogénéité de l'offre de monnaie. Conçu comme un outil pédagogique structuré, il s'adresse aux étudiants de Licence et de Master en économie, aux candidats aux concours, ainsi qu'aux enseignants désireux de disposer d'un support synthétique et problématisé pour l'enseignement des théories monétaires.

Par Nicolas Piluso
Chez Ellipses

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Auteur

Nicolas Piluso

Editeur

Ellipses

Genre

Economie (essai)

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L'essentiel de l'économie monétaire

Nicolas Piluso

Paru le 05/05/2026

320 pages

Ellipses

26,00 €

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