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#Roman étranger

L'Atelier magique de Kobe

Kyoko Hasumi

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Les stylos-plume ont le pouvoir de changer des vies, pourquoi pas la vôtre ? C'est la promesse du Medico Penna, une boutique au charme suranné nichée dans un quartier paisible de Kobe. Son propriétaire, Toma Fuyuki, un énigmatique homme aux cheveux gris en bataille, répare les stylos avec une précision rare... et une intuition troublante. Il lui suffit d'un seul coup d'oeil à un stylo pour deviner les tourments de son propriétaire et le guider vers la sérénité. Sawa, une étudiante en quête de repères, y est embauchée comme vendeuse. Au fil des rencontres avec les clients, elle trouve peu à peu le courage d'affronter ses propres peurs et de redonner un sens à sa vie. Un roman doux et émouvant, dans lequel chaque stylo recèle une histoire, et chaque réparation offre une guérison. Une charmante healing fiction, pour les lecteurs de La Librairie Morisaki et de La Boulangerie de minuit.

Par Kyoko Hasumi
Chez Hauteville

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Auteur

Kyoko Hasumi

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature japonaise

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L'Atelier magique de Kobe

Kyoko Hasumi trad. Axelle Wasier

Paru le 01/04/2026

220 pages

Hauteville

16,95 €

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Scannez le code barre 9782387213853
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