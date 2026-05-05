L'identité est d'abord l'appartenance à un lieu, et non à une couleur Je suis noir et je n'aime pas le manioc fut un véritable OVNI littéraire à sa sortie en 2004. Plus de 100. 000 ventes en grand format, 200. 000 ex en poche. Des centaines de lecteurs faisaient la queue pour venir dédicacer cet essai. 20 ans plus tard, Gaston Kelman et sa fille Frida (héroïne du premier livre), revisitent la condition des noirs en France. Je suis noir et je n'aime toujours pas le manioc est un essai autobiographique et sociologique dans lequel les auteurs explorent les réalités complexes de l'identité noire en France. En partant de situations quotidiennes, ils démontent les préjugés, les bien-pensances et surtout les contradictions intérieures d'une société profondément "racialiste". Gaston Kelman et sa fille revendiquent leur identité plurielle : être Noir, Français, Bourguignon, cadre et citoyen, sans être éternellement renvoyé à l'Afrique ni enfermé dans la catégorie d'"immigré". Ils décrivent les maladresses quotidiennes, souvent inconscientes, qui assignent le Noir à l'exotisme. Ils fustigent la "bonne conscience" des Blancs et la complaisance victimaire de certains Noirs. Ils dénoncent les préjugés invisibles du management français et la tolérance de façade. A ceux qui les enferment dans une origine africaine, ils répondent que l'identité est d'abord l'appartenance à un lieu, et non à une couleur. Ils invitent à sortir du tabou et regarder en face la réalité de la diversité, sans fard ni culpabilité, et construire une société où la couleur n'est plus un marqueur d'altérité. Avec la montée des nationalismes, du communautarisme et des extrémismes, ce livre est une vraie leçon d'universalisme et d'humanisme. Gaston Kelman est un RMC (Lien -> https : //fr. wikipedia. org/wiki/RMC). Frida Kelman, née en 1986, est la fille de Gaston Kelman et héroïne du premier livre paru en 2004.