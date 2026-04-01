Le Feu sur le lac

Le 16 juillet 2017, Simone choisit de rompre avec sa vie d'avant. A partir de cette décision fondatrice, elle s'installe en lisière du monde et ouvre un journal intime où chaque jour devient un signe, chaque rencontre une révélation. Entre maisons quittées et lieux réinventés, saisons, animaux, rêves et silences, elle tisse un dialogue sensible avec le vivant, attentive aux messages du vent, de la lune et des êtres invisibles. A la croisée du journal, de la poésie et de la méditation, cet ouvrage retrace près de sept années de cheminement intime. Simone Neige y déploie une écriture lyrique et incarnée, portée par une profonde attention au monde et une rare capacité de résilience.