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Le Feu sur le lac

Simone Neige

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Le 16 juillet 2017, Simone choisit de rompre avec sa vie d'avant. A partir de cette décision fondatrice, elle s'installe en lisière du monde et ouvre un journal intime où chaque jour devient un signe, chaque rencontre une révélation. Entre maisons quittées et lieux réinventés, saisons, animaux, rêves et silences, elle tisse un dialogue sensible avec le vivant, attentive aux messages du vent, de la lune et des êtres invisibles. A la croisée du journal, de la poésie et de la méditation, cet ouvrage retrace près de sept années de cheminement intime. Simone Neige y déploie une écriture lyrique et incarnée, portée par une profonde attention au monde et une rare capacité de résilience.

Par Simone Neige
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Simone Neige

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

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Le Feu sur le lac

Simone Neige

Paru le 01/04/2026

Editions Jets d'encre

17,60 €

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Scannez le code barre 9782385802554
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