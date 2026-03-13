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#Roman francophone

La fille de Richelieu

Franck Leplus

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Sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu exerce une influence redoutable sur le royaume de France. Intrigues politiques, complots, empoisonnements et passions meurtrières s'entrecroisent dans un monde où espions, nobles dames et mousquetaires avancent sur un terrain miné. Tandis que les loyautés vacillent et que les alliances se font et se défont, une ambition inattendue du cardinal attise les tensions. Le suspense s'intensifie, annonçant des révélations aussi dangereuses qu'imprévisibles.

Par Franck Leplus
Chez Hello Editions

|

Auteur

Franck Leplus

Editeur

Hello Editions

Genre

Théâtre - Pièces

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La fille de Richelieu

Franck Leplus

Paru le 13/03/2026

76 pages

Hello Editions

16,90 €

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