La fille de Richelieu

Sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu exerce une influence redoutable sur le royaume de France. Intrigues politiques, complots, empoisonnements et passions meurtrières s'entrecroisent dans un monde où espions, nobles dames et mousquetaires avancent sur un terrain miné. Tandis que les loyautés vacillent et que les alliances se font et se défont, une ambition inattendue du cardinal attise les tensions. Le suspense s'intensifie, annonçant des révélations aussi dangereuses qu'imprévisibles.