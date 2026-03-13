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#Roman francophone

La comtesse d'Eyssal

Anne de Rosalys

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Aucun homme, si bon sujet ou vaillant guerrier soit-il, ne peut abandonner la femme qu'il aime sans lui briser le coeur. Exilé en croisade par le roi Charles, le comte d'Eyssal inflige à son épouse une cruelle punition : une ceinture de chasteté, convaincu qu'elle pourrait succomber à d'autres charmes. Dotée d'un pouvoir magique, cette ceinture protège la comtesse des méfaits du duc de Montastruc jusqu'à l'année de la treizième lune. Accompagnée d'un mystérieux renard, elle entreprend alors de rompre le sortilège. Anne de Rosalys signe un conte initiatique sur le corps féminin, le manque d'amour et la reconquête de soi. A partir de 13 ans.

Par Anne de Rosalys
Chez Hello Editions

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Auteur

Anne de Rosalys

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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La comtesse d'Eyssal

Anne de Rosalys

Paru le 13/03/2026

88 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386279249
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