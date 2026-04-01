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#Roman francophone

Recits-corps

Hassane Hacini

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Que portent nos corps, que nous n'avons jamais appris à nommer ? Récits-corps est une forme d'autobiographie incarnée, où le corps devient le lieu du récit, en dialogue avec l'esprit et traversé par les héritages sociaux, culturels et historiques. Entre mémoire et héritages, Récits-corps : une odyssée identitaire explore comment les histoires (familiales et collectives) façonnent corps et esprit au fil d'un parcours de vie en France, tout en ouvrant la possibilité de transformer ce qui nous a construits. Treize récits autobiographiques font du corps un lieu vivant où s'entrelacent filiation, héritages culturels et linguistiques, mémoires coloniales. Ni manifeste ni essai militant, ces textes relèvent d'un travail intime de mémoire et de transmission, interrogeant ce que nos corps portent, révèlent ou taisent : silences, fractures et chemins de réconciliation. Chaque récit devient un voyage intérieur : revisiter son passé, éclairer les zones d'ombre, habiter ses expériences et reconnaître la pluralité de ce qui nous anime. Une invitation à marcher vers soi, convertir ses traces en force et inscrire sa voix dans le monde.

Par Hassane Hacini
Chez Editions Douro

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Auteur

Hassane Hacini

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Recits-corps

Hassane Hacini

Paru le 01/04/2026

188 pages

Editions Douro

20,00 €

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Scannez le code barre 9782384066001
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