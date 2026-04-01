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Les Arts dessinés N°34, avril juin 2026

Miles Hyman, Frédéric Bosser

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Le dessin et sa maîtrise sont à la base de nombreuses activités professionnelles : dessinateurs de presse, illustrateurs, auteurs de BD bien évidemment mais aussi peintres, architectes, designers, couturiers, décorateurs, ou encore graphistes, concepteurs de jeux vidéo... Les Arts dessinés ouvrent leurs pages à toutes celles et ceux pour qui cet art est incontournable dans leur vie artistique et professionnelle et qui, au fil de leur activité, sont devenus passionnés par le dessin, quelle que soit sa forme. Au sommaire : Miles Hyman, Jacques de Loustal, Dominique Bertail, Bertrand Belin, Philippe Dumas, François Boisrond, Roland Topor, Philippe Dumas, Alejandro Jodorowsky, Gérard Dubois, Elene Usdin, Munoz ... et bien d'autres surprises !

Par Miles Hyman, Frédéric Bosser
Chez Caurette Editions

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Auteur

Miles Hyman, Frédéric Bosser

Editeur

Caurette Editions

Genre

Illustration

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Les Arts dessinés N°34, avril juin 2026

Miles Hyman, Frédéric Bosser

Paru le 01/04/2026

164 pages

Caurette Editions

19,00 €

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