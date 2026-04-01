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Philippe Rondot, maître espion

Etienne Augris

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C'est l'affaire Clearstream, un des plus grands scandales politico-financiers de ces dernières décennies, qui releva, au début des années 2000, le nom de Philippe Rondot aux Français. Il y apparaît alors comme un de ses protagonistes clés et le public ignore tout de sa carrière exceptionnelle. Cette biographie inédite retrace le parcours de ce maître-espion. Pendant 40 ans, Philippe Rondot a été de tous les coups. Sans relâche, il a traqué le terroriste Carlos et les criminels de guerre d'ex-Yougoslavie. Il a négocié avec Abou-Nidal pour faire libérer des otages, il a organisé l'exfiltration du général Aoun bloqué au Liban et celle d'agents de la DSGE arrêtés en Espagne. Par tous les moyens, Rondot a essayé de sauver les moines de Tibhirine, retenus aux mains du GIA... Toute sa vie, l'homme de l'ombre a tâché de faire oublier une malheureuse aventure qui, dans les années 1960 à Bucarest, a largement terni sa réputation. Prêt à tout pour redorer son image, il a tenté l'impossible et c'est donc à une autre affaire, et non des moindres, que son nom restera associé. Etienne Augris livre ici la première biographie du maître espion qu'était Philippe Rondot. En s'appuyant sur des témoignages de premier plan et des documents inédits, il retrace ce parcours unique qui bien souvent s'est mêlé à l'histoire secrète du pays. Professeur d'histoire-géographie au lycée Jeanne-d'Arc de Nancy, Etienne Augris collabore régulièrement à la revue de culture générale L'Eléphant.

Par Etienne Augris
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Etienne Augris

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Espionnage

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Philippe Rondot, maître espion

Etienne Augris

Paru le 01/04/2026

300 pages

Nouveau monde Editions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782380948134
9782380948134
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