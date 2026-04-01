Quand l'amitié devient un terrain glissant... et que l'amour frappe là où on ne l'attend plus. Isadora a fait de l'amour son terrain de jeu. Sur les réseaux, sous le pseudonyme de Solamore, elle aide les autres à provoquer des rencontres, à décrypter les signes, à croire encore aux belles histoires. Dans la vraie vie, elle se contente de relations légères... et d'une amitié solide avec Gabriel, de douze ans son ainé. Gabriel, lui, vit pour son restaurant, son refuge. Il aime Isadora depuis longtemps, en silence, convaincu que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Mais sous le soleil italien, entre mariage, vacances forcées et désirs longtemps refoulés, leur amitié vacille. Isadora et Gabriel devront affronter la question qu'ils ont toujours évitée : Et si le plus grand risque était de ne jamais oser ?