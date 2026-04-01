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#Roman francophone

Solamore

Chloe Le Clech

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Quand l'amitié devient un terrain glissant... et que l'amour frappe là où on ne l'attend plus. Isadora a fait de l'amour son terrain de jeu. Sur les réseaux, sous le pseudonyme de Solamore, elle aide les autres à provoquer des rencontres, à décrypter les signes, à croire encore aux belles histoires. Dans la vraie vie, elle se contente de relations légères... et d'une amitié solide avec Gabriel, de douze ans son ainé. Gabriel, lui, vit pour son restaurant, son refuge. Il aime Isadora depuis longtemps, en silence, convaincu que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. Mais sous le soleil italien, entre mariage, vacances forcées et désirs longtemps refoulés, leur amitié vacille. Isadora et Gabriel devront affronter la question qu'ils ont toujours évitée : Et si le plus grand risque était de ne jamais oser ?

Par Chloe Le Clech
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Chloe Le Clech

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Solamore

Chloe Le Clech

Paru le 01/04/2026

424 pages

Butterfly éditions

24,00 €

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Scannez le code barre 9782376529880
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