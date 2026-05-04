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#Roman francophone

L'héritier d'un marquis espagnol

Caitlin Crews

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Je suis furieuse et intriguée. L'homme qui se tient devant moi prétend être mon patron. Or ce patron n'existe pas, puisque c'est moi qui l'ai inventé ! Mais ce n'est pas le moment de perdre contenance. Pourquoi mon interlocuteur joue-t-il ce jeu avec moi ? Et pourquoi suis-je gagnée par ce trouble inédit ? Après que j'ai succombé à une nuit de passion entre ses bras, je découvre que mon amant est Taio de Luz, un marquis connu pour ses frasques scandaleuses. Et que nous serons bientôt liés par un enfant...

Par Caitlin Crews
Chez Harlequin

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Auteur

Caitlin Crews

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'héritier d'un marquis espagnol

Caitlin Crews

Paru le 04/05/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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