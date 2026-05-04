L'héritier d'un marquis espagnol

Je suis furieuse et intriguée. L'homme qui se tient devant moi prétend être mon patron. Or ce patron n'existe pas, puisque c'est moi qui l'ai inventé ! Mais ce n'est pas le moment de perdre contenance. Pourquoi mon interlocuteur joue-t-il ce jeu avec moi ? Et pourquoi suis-je gagnée par ce trouble inédit ? Après que j'ai succombé à une nuit de passion entre ses bras, je découvre que mon amant est Taio de Luz, un marquis connu pour ses frasques scandaleuses. Et que nous serons bientôt liés par un enfant...