Alpinisme en Haute-Garonne

Une sélection de 31 courses et escalade proposée par l'Amicale du PGHM de Luchon. Voies modernes, traversées d'arêtes, courses mixtes, goulottes, cascades de glace... il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux ! A l'aube du 50e anniversaire de leur unité, les secouristes du PGHM de Bagnères-de-Luchon rouvrent les portes d'un territoire d'exception. Après cinquante années d'aventures et de secours au coeur de la Haute-Garonne, ils nous invitent à ressentir l'âme vibrante de ces montagnes, où chaque sommet raconte une histoire. Nichée au coeur des Pyrénées centrales, cette enclave aux sommets majestueux de plus de 3 000 mètres offre un terrain de jeu unique aux passionnés de pyrénéisme. Entre voies classiques et ouvertures récentes, les 31 itinéraires, choisis comme un hommage au numéro de leur département, révèlent la diversité et la richesse de ce massif. Page après page, vous découvrirez des itinéraires granitiques sauvages, des arêtes vertigineuses et contemplatives, des parcours hivernaux esthétiques, des voies plus techniques du piémont et des vallées chargées d'histoire. Il ne s'agit pas ici de dresser la liste des " plus belles " courses, mais plutôt de célébrer la richesse du territoire, en offrant à chacun, par une sélection variée, le plaisir de découvrir ces lieux, qu'importe la difficulté ou la saison choisie. Que vous soyez grimpeur expérimenté ou simplement curieux, ce livre vous invite à un voyage riche en émotions et en découvertes. Les bénéfices récoltés par les ventes de cet ouvrage seront reversés à l'association " Sebio solidarité secours en montagne ".