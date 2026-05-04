Mariage de raison

Deux berceaux pour une mère, Melissa Senate Marions-nous. Pour les bébés. Lorsque Liam Mercer, qu'elle vient de rencontrer, lui propose de l'épouser, Shelby est abasourdie. Certes, leurs nourrissons ont été échangés à la maternité, six mois plus tôt, et Shelby ne veut abandonner aucun des deux bébés... Mais comment pourrait-elle épouser un inconnu ? Un pacte délicieux, Michelle Major Julia est bouleversée. Si elle ne peut offrir un foyer digne de ce nom à son petit garçon, elle perdra bientôt sa garde... A moins qu'elle n'accepte l'étrange proposition de Sam Callahan de l'épouser. Mais peut-elle accepter cette folie, alors qu'elle ne comprend pas les motivations de Sam, ni le trouble qu'il éveille en elle ? Des triplés pour un détective, Melissa Senate Se réveiller une alliance au doigt dans le lit d'un bel inconnu - Reed, si ses souvenirs sont exacts -, Norah n'aurait pu imaginer pire lendemain de soirée. Seulement voilà, quand Reed lui explique que ce mariage lui permettrait de toucher un héritage et qu'il promet de l'aider pour élever ses trois filles, Norah hésite... Romans réédités