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Criticopolis

Marie Baudet

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Critique fatale Vincent Ballot est écrivain. Un matin, en ouvrant le journal, il découvre une critique assassine de son dernier livre. Par curiosité, il tape le nom de son bourreau sur Internet. Ce qu'il trouve alors le propulse dans une filature aussi étrange qu'involontaire, où l'obsession flirte dangereusement avec le ridicule... Entre absurde et tension psychologique, Criticopolis nous emmène dans un monde où la critique ordinaire règne. Une comédie jubilatoire dans laquelle Marie Baudet dresse le portrait acide de toute une génération et interroge la légitimité d'une époque où tout est commenté, noté, jugé.

Par Marie Baudet
Chez Glénat

|

Auteur

Marie Baudet

Editeur

Glénat

Genre

Divers

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Criticopolis

Marie Baudet

Paru le 01/04/2026

112 pages

Glénat

19,00 €

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Scannez le code barre 9782344073865
9782344073865
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