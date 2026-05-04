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Pour le meilleur

Nina Singh, Laurel Greer, Joanna Sims

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Une idylle à Hawaï, Nina Singh Le soleil, l'eau turquoise, les palmiers... Rita est ravie d'être à Hawaï pour le mariage de sa meilleure amie. N'est-ce pas le cadre parfait pour oublier sa rupture ? La tentation est grande de céder au charme de Clint, le frère de la mariée. Mais Rita peut-elle se rapprocher de cet éternel célibataire sans mettre en péril son coeur ? Seconde noce pour l'amour, Laurel Greer Tavish ? En s'éveillant aux côtés de son ex-mari, Lauren se remémore ses actions de la veille. Le mariage de sa soeur, la présence de Tavish, l'étincelle entre eux... Cette passion oubliée à laquelle elle ne doit pas reprendre goût. A moins de vouloir subir de nouveau les affres qui les ont conduits tous deux au divorce. Rencontre à la chapelle, JoAnna Sims Comment Brock McCallister ose-t-il la repousser alors qu'elle vient de lui avouer son amour ? Casey est furieuse. Comment expliquer les rendez-vous romantiques qu'il lui donnait chaque jour et sa crise de jalousie lorsque l'un de ses garçons d'écurie lui a parlé ? Peu importe, désormais. Casey est déterminée à oublier Brock... Romans réédités

Par Nina Singh, Laurel Greer, Joanna Sims
Chez Harlequin

|

Auteur

Nina Singh, Laurel Greer, Joanna Sims

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Pour le meilleur

Nina Singh, Laurel Greer, Joanna Sims

Paru le 04/05/2026

512 pages

Harlequin

8,90 €

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