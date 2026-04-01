L'alpinisme moderne s'exprime dans des pratiques variées dont le massif du Mont-Blanc est le terrain d'excellence. Parois purement rocheuses, grandes faces mixtes et glaciaires, arêtes dentelées et étroites goulottes voisinent avec les voies classiques accessibles au plus grand nombre. Afin d'atteindre ces cimes prestigieuses par les voies les plus intéressantes, selon des critères bien établis au fil des ans ou apparus plus récemment, cet ouvrage présente une sélection de 104 courses incontournables, de la grande classique historique aux nouvelles lignes ouvertes ces dernières années, 104 itinéraires dans un ordre croissant de difficulté. L'auteur aborde l'historique et l'ambiance de chaque course avant de donner tous les renseignements techniques nécessaires, complétés par des tracés sur photos et des croquis détaillés. Une grande place est donnée à la photographie de qualité. Le choix des courses a été déterminé par la qualité du rocher, de l'équipement, l'esthétique de l'environnement, le prestige du sommet, l'engouement qu'elles suscitent... Sans oublier, les conséquences du réchauffement climatique qui interdit aujourd'hui des courses devenues inaccessibles ou dangereuses. Les pratiques modernes sont à l'honneur : goulottes qui ne se forment qu'en hiver, falaises d'altitude équipées pour l'escalade libre difficile, enchaînements d'arêtes et traversées de grands sommets... Il y en a pour tous les goûts. A côté de noms aussi connus que l'arête des Cosmiques, la Directe américaine aux Drus, le couloir Whymper à la Verte, le Linceul et la Walker aux Jorasses ou l'arête Kuffner au Maudit, on trouve par exemple Le festin de Babeth aux Ciseaux, No Siesta aux Jorasses ou Ma Dalton à l'aiguille du Midi.