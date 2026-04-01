Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Mont-Blanc

Philippe Batoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'alpinisme moderne s'exprime dans des pratiques variées dont le massif du Mont-Blanc est le terrain d'excellence. Parois purement rocheuses, grandes faces mixtes et glaciaires, arêtes dentelées et étroites goulottes voisinent avec les voies classiques accessibles au plus grand nombre. Afin d'atteindre ces cimes prestigieuses par les voies les plus intéressantes, selon des critères bien établis au fil des ans ou apparus plus récemment, cet ouvrage présente une sélection de 104 courses incontournables, de la grande classique historique aux nouvelles lignes ouvertes ces dernières années, 104 itinéraires dans un ordre croissant de difficulté. L'auteur aborde l'historique et l'ambiance de chaque course avant de donner tous les renseignements techniques nécessaires, complétés par des tracés sur photos et des croquis détaillés. Une grande place est donnée à la photographie de qualité. Le choix des courses a été déterminé par la qualité du rocher, de l'équipement, l'esthétique de l'environnement, le prestige du sommet, l'engouement qu'elles suscitent... Sans oublier, les conséquences du réchauffement climatique qui interdit aujourd'hui des courses devenues inaccessibles ou dangereuses. Les pratiques modernes sont à l'honneur : goulottes qui ne se forment qu'en hiver, falaises d'altitude équipées pour l'escalade libre difficile, enchaînements d'arêtes et traversées de grands sommets... Il y en a pour tous les goûts. A côté de noms aussi connus que l'arête des Cosmiques, la Directe américaine aux Drus, le couloir Whymper à la Verte, le Linceul et la Walker aux Jorasses ou l'arête Kuffner au Maudit, on trouve par exemple Le festin de Babeth aux Ciseaux, No Siesta aux Jorasses ou Ma Dalton à l'aiguille du Midi.

Par Philippe Batoux
Chez Glénat

|

Auteur

Philippe Batoux

Editeur

Glénat

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mont-Blanc par Philippe Batoux

Commenter ce livre

 

Mont-Blanc

Philippe Batoux

Paru le 08/04/2026

240 pages

Glénat

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344073599
9782344073599
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.