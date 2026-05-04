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#Roman francophone

La mystérieuse naufragée

Anne Herries

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France et Angleterre, XVe siècle Lorsqu'elle ouvre les yeux, Anne est bouleversée. Qui est ce séduisant inconnu penché à son chevet ? Que fait-elle dans ce château dont elle n'a aucun souvenir ? Autant de questions auxquelles, étrangement, elle est incapable de répondre. A croire l'inconnu - qui dit s'appeler Stefan de Montfort -, elle aurait été repêchée par ses hommes après une terrible tempête... mais peut-elle vraiment faire confiance à ce regard aussi sombre que troublant ? Après tout, comme elle le découvre très vite, Stefan est un exilé, un seigneur banni qui vit selon ses propres règles. Un seigneur tout à fait capable de l'avoir, en fait, enlevée dans l'espoir d'obtenir une rançon... Roman réédité

Par Anne Herries
Chez Harlequin

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Auteur

Anne Herries

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

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La mystérieuse naufragée

Anne Herries

Paru le 04/05/2026

320 pages

Harlequin

7,90 €

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