La mystérieuse naufragée

France et Angleterre, XVe siècle Lorsqu'elle ouvre les yeux, Anne est bouleversée. Qui est ce séduisant inconnu penché à son chevet ? Que fait-elle dans ce château dont elle n'a aucun souvenir ? Autant de questions auxquelles, étrangement, elle est incapable de répondre. A croire l'inconnu - qui dit s'appeler Stefan de Montfort -, elle aurait été repêchée par ses hommes après une terrible tempête... mais peut-elle vraiment faire confiance à ce regard aussi sombre que troublant ? Après tout, comme elle le découvre très vite, Stefan est un exilé, un seigneur banni qui vit selon ses propres règles. Un seigneur tout à fait capable de l'avoir, en fait, enlevée dans l'espoir d'obtenir une rançon... Roman réédité