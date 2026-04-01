28 randonnées pour tous les niveaux dans la nature unique et les villages emblématiques du département nouvel-aquitain. La Corrèze est la destination touristique idéale pour tous celles et ceux qui aiment la nature, dans un territoire chargé d'histoire qu'elle partage avec sa voisine, la Dordogne. Au coeur du Massif central, sa nature unique et verdoyante se prête tout à fait à l'aventure pédestre dans les vallées, les monédières, au bord des rivières, cascades, étangs, tourbières et lacs et dans les nombreuses forêts qui la composent. Passage obligé dans les villages du territoire qui comptent parmi les plus beaux de France, comme Collonges-la-Rouge, premier des plus beaux villages de France, Pompadour ou encore Beaulieu et Turenne. Partons également à la découverte de son patrimoine bâti et religieux comme la très belle abbaye d'Aubazine et son célèbre et fréquenté canal des Moines. Puis, direction le plateau des Millevaches, la vallée de la Dordogne et de la Vézère pour prolonger l'escapade nature. Moins courue que sa voisine, la Dordogne, la Corrèze en a toutes les qualités, la foule en moins.