A la recherche d'Adam ; Le péril invisible ; La menace des marais

A la recherche d'Adam, Carolyne Aarsen Adam n'est plus dans sa chambre ! Abasourdi, Carter fixe Emma, la jeune employée de son ranch qui vient de lui annoncer que son fils a disparu. Scrutant la tempête qui fait rage au-dehors, Carter est saisi par l'angoisse. Adam a-t-il fugué ? A-t-il été enlevé ? Mais la confiance qu'Emma lui manifeste le sort de sa torpeur... Ensemble, ils retrouveront Adam. Le péril invisible, Cynthia Eden Tu es à moi. Terrifiée, Jamie contemple sa maison saccagée. Celui qui a déjà tenté de l'étrangler, la contraignant à changer d'identité, l'a retrouvée... Et ce nouvel accès de violence laisse présager le pire. Car Jamie n'est plus seule désormais et Davis McGuire, avec qui elle vient de partager le plus magnifique des baisers, a juré de l'aimer et de la protéger... La menace des marais, Debbie Herbert Dans les marais de Géorgie, des femmes disparaissent... Dylan Armstrong mène l'enquête, et doit demander son aide à Bailey Covington. Bailey, qui connaît le site comme sa poche. Bailey qui déteste Dylan depuis que son père, policier comme lui, a refusé de l'aider lorsqu'elle était une adolescente en détresse, maltraitée par sa famille d'accueil... Romans réédités